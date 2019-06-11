В службе свердловских приставов сменилось руководство

Новым руководителем УФССП России по Свердловской области официально стала Альбина Сухорукова. Назначение прошло в соответствии с приказом Министерства юстиции РФ, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Напомним, предыдущим начальником службы свердловских судебных приставов был Владимир Осьмак. С декабря 2018 года его заменила Альбина Сухорукова, которая возглавила УФССП региона в статусе исполняющей обязанности руководителя. В прошлом она была главным судебным приставов Челябинской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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