В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пропала 13-летняя девочка (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга ищет 13-летнюю девочку-подростка, которая ушла 10 июня в 14.30 из дома по адресу ул. Бакинских комиссаров, 99.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, девочку зовут Мария Менькова, ее рост 156 см, среднее телосложение, волосы темно-русые средней длины, темные каре-зеленые глаза, брови дугообразные (красит коричневым цветом), нос прямой. На момент ухода была одета в черные джинсы, черные кеды с белыми полосками, темно-зеленую ветровку.

Полиция просит граждан, могущих помочь с информацией, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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