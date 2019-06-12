На даче под Нижним Тагилом сгорела семья с 4-летним ребенком

Сегодня утром в садовом домике коллективного сада «Дачник-1» при тушении пожара пожарные обнаружили тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, погибшие – члены одной семьи (мужчина, женщина и 4-летний мальчик). Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Точные причины пожара и гибели людей будут установлены в ходе судебных экспертиз, назначенных по данному уголовному делу. Расследование продолжается.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: « Это семья – мужчина 1986 года рождения, его супруга 1975 года рождения и их четырехлетний сын. Чтобы официально опознать тела, из города Серова в Нижний Тагил направляется отец погибшей женщины. Погибших обнаружили при разборе пожарища».

Нижний Тагил, служба информации

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