В Свердловской области ожидаются заморозки до -2

На Средний Урал пришло резкое похолодание. В ближайшие сутки температура воздуха днем не превысит 14 градусов, а ночью будет держаться на уровне +4…+9.

В отдельных районах области ночью и утром 14 июня возможны заморозки до -2 градусов. До воскресенья в Свердловской области будут идти дожди.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня погода будет пасмурной, без существенных осадков. Завтра ночная температура составит +4…+7 градусов, днем воздух прогреется до 14 градусов, а уже в субботу потеплеет до +17.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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