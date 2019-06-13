В Полевском из школы эвакуировали 120 детей

Сегодня утром в Полевском срочно пришлось эвакуировать школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в школе № 18 произошло короткое замыкание в посудомоечной машине в столовой на первом этаже, без последующего горения. Эвакуировали 140 человек, из них 120 детей. Пострадавших нет. К месту вызова выезжали четыре машины и 13 пожарных.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 13.06.19

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