В России такого нет: таможенники изъяли у гостей из Средней Азии запчасти для хлебопечи

Необычный улов оказался у таможенников из Кольцово, когда они остановили в «зеленом коридоре» пассажиров рейса из Средней Азии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, внимание инспекторов привлекла коробка. При досмотре выяснилось, что пассажиры везли 55 приборов для контроля температуры общим весом почти 15 килограммов. Таможенникам нарушители рассказали, что везут температурные датчики для друга, который выпекает хлеб в Каменске-Уральском. Таких запчастей, по словам пассажиров, в России нет. А о том, что товары для коммерческих целей нужно декларировать, они не знали.

«Чтобы избежать проблем по прилете, нужно заранее ознакомиться с таможенными правилами. Эти пассажиры могли бы сдать запчасти на временное хранение и подать декларацию на товары. После уплаты таможенной пошлины можно законно забрать», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.06.19

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