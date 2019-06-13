Областная больница заплатит миллион пациентке, ослепшей после операции

Областная клиническая больница № 1 заплатит миллион рублей жительнице Красноуфимска, которая после плановой операции ослепла на один глаз.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе Свердловского облсуда, в июле 2017 года женщине сделали плановую операцию по замене хрусталика левого глаза. Операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно. Глаз потерял светоощущение и перестал видеть. В августе пациентке была сделана вторая операция, во время которой произошла геморрагическая отслойка сосудистой оболочки глаза. Через 10 дней пациентка вновь оказалась на операционном столе, но восстановить зрение врачам не удалось.

Специалисты ТФОМС провели целевую экспертизу качества оказания медицинской помощи, в ходе которой были выявлены множественные дефекты оформления медицинской документации, отсутствовал этапный эпикриз за весь период пребывания больного в стационаре, отсутствовал консилиум врачей. Не было проведено контрольное В-сканирование глазного яблока. Ненадлежащее качество медицинской помощи привело к осложнениям и потере зрения на одном глазу.

Женщина все это время испытывала сильнейший стресс, ее не покидают физические боли, она была вынуждена нести расходы на лечение в других лечебных учреждениях. Она подала иск в Красноуфимский районный суд о возмещении морального и материального ущерба. В заявлении истица просила взыскать с ГБУЗ «СОКБ № 1» компенсацию морального вреда 1,5 миллиона рублей, материальный ущерб – 15 654 рубля, расходы по оплате юридических услуг – 5 тысяч рублей.

Решением районного суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 миллион рублей, материальный ущерб – 15 654 рубля, расходы на оплату услуг адвоката в сумме 5 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с данным решением и подал апелляцию, однако облсуд оставил решение в силе.

Екатеринбург, служба информации

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