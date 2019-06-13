В Екатеринбурге пропала школьница (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут 15-летнюю Татьяну Накатову, которая 9 июня около 15.00 ушла из дома по адресу пер. Медицинский, 9 и не вернулась.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, рост девушки – 164 см, худощавое телосложение, волосы рыжие до плеч (однако волосы она может в любой момент перекрасить в другой цвет – отмечают в полиции), глаза серые.

На момент ухода была одета в черные брюки, в черную футболку (майку) с передним принтом в виде тигров, черные кроссовки, также при себе имела черную ветровку. Тех, кому что-либо известно о Татьяне, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.06.19

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