В субботу мэрия бесплатно отвезет горожан к мемориалу жертв политических репрессий

В субботу, 15 июня, в 13:00 на Мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий 1930-1950-х годов состоится траурная гражданская панихида.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, горадминистрация организует выезд родственников и всех желающих почтить память погибших в годы репрессий на 12-й километр Московского тракта.

В 12:00 от здания мэрии (проспект Ленина, 24а) к мемориальному комплексу отправятся бесплатные автобусы, что позволит доставить на место проведения митинга более 500 человек. В 14:05 автобусы поедут обратно.

В настоящее время в Екатеринбурге проживает более 4 тысяч 500 реабилитированных и около 1 тысячи 800 лиц, пострадавших от политических репрессий (их дети и жены). В основном это лица, пострадавшие от репрессий в первые десятилетия советской власти.

Екатеринбург, служба информации

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