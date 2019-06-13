Послезавтра в Екатеринбурге отметят Сабантуй

Традиционный праздник татарской и башкирской культуры состоится в субботу, 15 июня, в ЦПКиО имени Маяковского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с 11:00 парк начнет встречать гостей на главном входе «национальными подворьями» и выступлениями творческих коллективов. В 12:45 состоится шествие по центральной аллее парка участников Сабантуя в национальных костюмах.

После торжественной части в 13:30 начнутся спортивные состязания и игрища. Посетители смогут помериться силами в национальной борьбе и принять участие в народных забавах: гири, наклонный бум, вертикальный столб и многих других.

Концертная программа с участием коллективов Свердловской области и гостей из Татарстана и Башкортостана пройдет с 14:00 до 18:00 на территории под названием «Сад камней» и «Центральная площадь».

Отметим, что история Сабантуя в Екатеринбурге началась в 1937 году, когда артисты татарского национального театра впервые пришли в городской парк имени В.В. Маяковского и организовали на его площадке первый праздник. Затем Сабантуй отмечался каждый год, за исключением военных лет.

Екатеринбург, служба информации

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