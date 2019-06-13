СКБ-банк начал выдавать справки по кредиту онлайн

Один из крупнейших уральских банков упростил получение справок по кредитам. Клиенты СКБ-банка могут заказать их онлайн.

Как рассказали в пресс-службе банка, по сети можно заказать справки трех видов: о произведенных платежах, об остатке ссудной задолженности или об остатке ссудной задолженности с реквизитами для погашения. Чтобы получить справку, надо зайти в личный кабинет «СКБ Онлайн» в раздел «Кредиты», выбрать один из своих продуктов и перейти к заказу справки. Причем сделать это можно как с компьютера, так и с планшета и телефона.

Чтобы заказать справку, надо указать ее тип, начало и конец периода, за который необходима информация. Код-подтверждение придет в SMS или, если подключено, в push-уведомлении. Получить справку можно и по email, или скачав из личного кабинета.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.06.19

Тагильчане спросят Путина о «мусорной» реформе. / Послезавтра в Екатеринбурге отметят Сабантуй. / В субботу мэрия бесплатно отвезет горожан к мемориалу жертв политических репрессий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»