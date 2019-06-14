В Екатеринбурге горит здание детского сада (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Викулова вспыхнул пожар в двухэтажном здании, в котором, по предварительной информации, размещается частный детский сад. Тревожный сигнал поступил в 09:34. На данный момент огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, из горящего здания эвакуировано 25 человек, в том числе 18 детей. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара принимают участие 24 человека и 7 единиц пожарной техники. Спасатели сейчас стараются локализовать пожар.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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