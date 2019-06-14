Кубок футбольного турнира «Стакан и мяч» забрали бармены

Городские сообщества и бренды Екатеринбурга выяснили, чей футбол круче, на любительском футбольном турнире «Стакан и мяч». За победу боролись 12 команд, среди которых «Дом печати», бар «Телевизор», «Коляда-театр», мужская парикмахерская Boy Cut и многие другие.

Как сообщает служба по связям с общественностью ITM Холдинга, чемпионом стал бар «Опыт». Его игрокам достались не только кубок турнира, триумф и овации болельщиков, но и призы от спонсора – оператора связи «Планета» – год сверхбыстрого бесплатного интернета по современной технологии «Оптический Гигабит».

«Мы всегда рады поддержать мероприятия, основанные на близких нам принципах: фейр-плей, командность и стремление к победе. Именно по ним мы выбирали и победителей в наших специальных номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший вратарь», – поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic).

Призерами в спецноминациях стали бомбардир банка «Точка» и вратарь бара «Опыт». Последний во время решающей серии пенальти в финальном матче не допустил ни одного гола в свои ворота. Эти игроки получат от «Планеты» оптоволоконный кабель до квартиры и год обслуживания на продукте СуперХит 2.0: 306 каналов, 83 из которых в HD, телеприставка в комплекте, и безлимит интернета на скорости 1 Гбит/с внутри сети и 500 Мбит/с на внешних ресурсах.

Если судьбу призов в специальных номинациях решал спонсор, то за соблюдением принципа фейр-плей в каждом отдельно взятом матче и в турнире в целом следили судьи Виктор Клепиков, арбитр республиканской категории, инспектор РФС, Павел Коростелев, ветеран екатеринбургского футбола, игрок ФК «Уралмаш» с 1994 по 2003 год, Дмитрий Копьёв, традиционный арбитр турнира «Стакан и мяч», менеджер по работе с болельщиками ФК «Урал».

Баталии развернулись нешуточные. Никто из 12 команд не собирался запросто расставаться со своим шансом на победу. Матчи за места на пьедестале почета, выдались особенно напряженными и нервными. Исходы обоих были определены по серии пенальти.

В итоге второе место досталось организации активных болельщиков Steel Monsters, а третье – банку «Точка». Поздравляем победителей и напоминаем, что взять реванш или впервые приобщиться к «Стакану и мячу» можно будет уже осенью.

Екатеринбург, служба информации

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