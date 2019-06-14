Из ТЦ «Карнавал» эвакуировано 1,5 тысячи человек из-за задымления

В торговом центре «Карнавал» из-за угрозы пожара эвакуировано около 1,5 тысячи человек. Очевидцы сообщили о задымлении на втором этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в ТЦ загорелись элементы токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже. Сигнал поступил в 11:56, на место выехали около 20 пожарных машин и более 50 спасателей. По прибытию первых пожарных подразделений выяснилось, что возгорание уже потушено силами сотрудников «Карнавала». Остальным пожарным в пути следования был дан отбой. Пострадавших в результате ЧП нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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