После ДТП на ЕКАДе беременная женщина потеряла ребенка (ФОТО)

Стали известны подробности массового ДТП на ЕКАДе, которое случилось накануне около 11 утра. Самые тяжелые травмы получила беременная женщина, она потеряла ребенка. По предварительным данным, виновник аварии уснул за рулем. Вчера на ЕКАде «ГАЗель» выехала на встречку, машина врезалась сначала в «Тойоту», а затем в «Ниссан-Марч».

Как сообщили сегодня в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель «ГАЗели», 50-летний мужчина, уснул за рулем. На видеозаписи заметно,как этот автомобиль плавно меняет траекторию, а потом происходит ДТП. Женщина, управлявшая «Ниссаном», находилась на 8 месяце беременности, она потеряла ребенка, сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. В этой машине ехала также ее 9-летняя дочь. Девочка находилась на переднем сидении без удерживающего устройства, она получила травмы. Водитель «ГАЗели» также обращался к врачам – у него ушиб грудной клетки.

«Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что сонный водитель опасен не меньше, чем водитель, находящийся в состоянии опьянения. Признаки очень похожи: замедленная реакция, неправильная оценка дистанции и скорости. Внимание водителя рассеивается и это провоцирует опасные маневры. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется делать остановки в пути и умываться прохладной водой. Если водитель чувствует, что хочет спать, необходимо незамедлительно сделать остановку в предназначенном для этого месте и отдохнуть», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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