Через две недели в Екатеринбурге пройдут опрессовки

В Екатеринбурге второй этап опрессовок стартует в конце июня. Третий этап пройдет в августе.

Как сообщили в пресс-службе ЕТК, испытания начнутся 24 июня, в 23:00. Завершатся испытания к 6 утра 27 июня. До начала испытаний температура горячей воды будет понижена. Во избежание нарушений санитарных норм поставки горячей воды АО «ЕТК» ограничит горячее водоснабжение с 25 по 27 июня. В пресс-службе администрации города рассказали, что опрессовки должны были пройти в июле, но их перенесли из-за «Иннопрома».

Екатеринбург, служба информации

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