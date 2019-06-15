«Тойота-Камри» с молодой компанией врезалась в ВАЗ-21099. Один человек погиб (ФОТО)

Сегодня рано утром на Серовском тракте случилось ДТП, в результате которого пять человек пострадали, один из них скончался.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, около 6 часов на 335-м км автодороги Серов – Екатеринбург (в районе Невьянска) водитель 1994 г.р. на «Тойота-Камри» врезался сзади в попутную ВАЗ-21099, ехавшую спереди. Обе машины выбросило с проезжей части на правую обочину, где они перевернулись.

Водитель и четыре пассажира «Тойоты» (две девушки и два молодых человека) получили травмы. Позже в больнице один из пассажиров, молодой человек 1992 г.р., скончался. В отечественном автомобиле никто не пострадал. Им управлял мужчина 1969 г.р.

На месте аварии проведены все необходимые процессуальные действия, сейчас опрашиваются участники происшествия. По предварительной версии, водитель «Тойоты» уснул за рулем.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 15.06.19

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