К середине недели на Урал вернется лето

Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют потепление в ближайшие дни в Екатеринбурге. По информации метеобюро, в понедельник днем столбики термометров в уральской столице поднимутся лишь до +16 градусов, во вторник – чуть выше, до +18 градусов. Уже в среду, 19 июня, потеплеет до +22 градусов днем, в ночь на четверг ожидается +12 градусов.

Такая погода продержится до конца недели. Причем к воскресенью, по прогнозу синоптиков, станет еще теплее – до +25. В среду и четверг ожидаются небольшие дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

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