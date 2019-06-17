Подробности пожара в Цыганском поселке: соседи жаловались на молодежные пьянки (ФОТО)

Пожарные продолжают тушить двухэтажку на Викулова – здание полностью охвачено огнем, изнутри коттедж выгорел дотла.

Кроме пожарных на место прибыли специалисты газовой службы, так как рядом с участком проходит газовая труба. Однако, как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» на месте пожара, газопровод был отключен.

По словам соседей, на Викулова, 152, никто давно не проживал, дом был продан за долги банку, длительное время стоял пустующим, его успели разграбить. Но коттедж облюбовали компании молодежи – соседи уверяют, что жаловались в прокуратуру на пьяные компании несовершеннолетних, но ничего сделано не было. Они считают, что поджог устроил кто-то из подростков. Точные причины пожара пока не известны.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

S7 оштрафовали за жару и духоту в салоне самолета, перевозившего «Чайф» из Новосибирска в Екатеринбург. / В Екатеринбурге полыхает дом. По участку проходит газовая труба (ФОТО). / Екатеринбургские депутаты поймали кураж: бюджетные поправки приняты, но с оговоркой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»