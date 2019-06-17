В выходные гаишники поймали больше ста пьяных водителей

Свердловские автоинспекторы продолжают рейды выходного дня и ловят водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. За минувший уикенд было задержано 98 человек, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 14 водителей задержаны за нетрезвое вождение повторно – им грозит уголовная ответственность. Также 24 автомобилиста отказались от прохождения медосвидетельствования, хотя у них были явные признаки опьянения.

В пресс-службе свердловского управления ГИБДД рассказали, что за 5 месяцев этого года по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли 20 человек. Еще 11 смертельных аварий устроили автомобилисты, никогда не получавшие прав. Одно из таких ДТП случилось в воскресенье в Кушве. За руль Mitsubisi Galant сел 20-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Сам он погиб, его пассажир получил травмы. В момент аварии водитель разогнался до 170 км/ч.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

Подробности пожара в Цыганском поселке: соседи жаловались на молодежные пьянки (ФОТО). / S7 оштрафовали за жару и духоту в салоне самолета, перевозившего «Чайф» из Новосибирска в Екатеринбург. / В Екатеринбурге полыхает дом. По участку проходит газовая труба (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»