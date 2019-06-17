ХК «Автомобилист» проведет предсезонные турниры в Риге и Нур-Султане

Хоккейный клуб «Автомобилист» опубликовал план летней подготовки команды к следующему сезону КХЛ. Игроки выйдут из отпуска 12 июля. После трех дней медосмотра у хоккеистов начнутся тренировки в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе клуба.

С 18 июля до 1 августа команда проведет сбор в чешском городе Хомутов. На это время запланированы три товарищеские игры, соперники будут объявлены позже.

С 7 по 11 августа «Автомобилист» примет участие в розыгрыше Кубка президента Казахстан в Нур-Султане. Соперниками екатеринбуржцев станут «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Барыс».

С 20 по 24 августа «Автомобилист» выступит на Кубке Латвийской железной дороги в Риге, где сыграет с рижским «Динамо», минским «Динамо», «Локомотивом» и «Ак Барсом».

Одиннадцатый регулярный сезон КХЛ 2019/20 начнется 1 сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

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