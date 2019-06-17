В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который открыл стрельбу у кафе

В Нижнем Тагиле ссора двух мужчин около кафе закончилась стрельбой: один из них находится в больнице с ранением грудной клетки и левого бедра. Второго задержали.

Информация о ЧП, которое случилось около 6 утра 16 июня, появилась накануне в нижнетагильских пабликах. Там сообщалось, что около кафе «Грот» мужчина из огнестрельного оружия ранил человека. Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали о подробностях инцидента. По их данным, двое ранее незнакомых мужчин, 34-летний Виталий и 35-летний Роман, поругались. После перепалки Роман сходил домой и взял оружие – травматический пистолет МП-79-9 ТМ. Он вернулся в кафе и трижды выстрелил в сторону оппонента.

Как оказалось, Роман владеет оружием на законных основаниях, лицензия заканчивается в 2020 году. «Подразделением дознания ОП №17 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Точная причина, из-за которой задержанный гражданин взялся за пистолет, сейчас устанавливается оперуполномоченными угрозыска. До момента начала судебного разбирательства стрелок будет находиться под подпиской о невыезде», – прокомментировал пресс-секретарь Свердловского МВД Валерий Горелых.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 17.06.19

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