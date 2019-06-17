Россиян, не имеющих долгов за коммуналку, бесплатно проверили врачи

Почти 800 жителей России, своевременно оплачивающих счета за коммунальные услуги, бесплатно проверили свое здоровье. Речь идет о жителях Самары, Тольятти, Березников, Нижней Туры и Североуральска. Для них компания «ЭнергосбыТ Плюс» провела «Дни здоровья».

Медицинская диагностика проводилась на базе мобильного центра STADA Diagnostik. УЗИ-специалисты проводили обследование внутренних органов, сосудов шеи, головы и нижних конечностей. Многие из них являются востребованными, а также труднодоступными в регионах.

«Дважды мы организовывали акцию, и каждый раз убеждаемся в том, что она является крайне нужной, важной, а главное – полезной для клиентов. Это тот самый момент, когда социально ответственный бизнес идет навстречу к людям, это наша возможность сказать «спасибо» тем, кто вовремя оплачивает счета», – отметила управляющий директор АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Чернявская.

«ЭнергосбыТ Плюс» как клиентоориентированная компания всегда в диалоге со своими потребителями. Медицинская диагностика была доступна для всех, даже для должников. Так, при наличии неплатежей человеку требовалось просто погасить скопившуюся сумму, что гарантировало возможность попасть на прием, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Екатеринбург, новый День, Елена Васильева

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