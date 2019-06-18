В Екатеринбурге посадили риэлтора, который продавал «информационные услуги» под видом аренды жилья

В Екатеринбурге вынесли приговор одному из совладельцев агентства недвижимости «Палата недвижимости» Армену Чолахяну. Компания обещала клиентам найти съемное жилье, брала аванс и пропадала. Пострадали 134 человека.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры, Армен Чолахян по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой» получил 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. В суде было установлено, что Чолахян и его сообщник, дело которого выделено в отдельное производство, занимались мошенничеством с апреля 2014 года по апрель 2015 года в трех городах: Екатеринбурге, Красноуфимске и Сыктывкаре. Офис ООО АН «Палата недвижимости» находился в уральской столице.

Подельники через сайт агентства размещали объявления о сдаче квартир в аренду. Клиенту предлагалось подписать договор аренды жилья и внести на счет агентства аванс – от 3 до 10 тысяч рублей. Но на самом деле клиентам давали на подпись договор об оказании информационных услуг по подбору жилья. Потерпевшие считали, что вносят аванс за аренду квартиры, перечисляли деньги, но вселиться они не могли – помещения из объявлений или не сдавались, или вообще не существовали. А по контактному номеру компании отвечала менеджер – она давала ложную информацию о времени и месте осмотра жилья, в назначенное время не брала телефон. Ее считают активной участницей группы мошенников. По такой схеме за один год были обмануты 134 человека, общий ущерб – более 700 тысяч рублей.

Отметим, согласно данным системы Seldon Basis, ООО «Палата недвижимости» к этому моменту ликвидирована. Второй владелец этой компании – Александр Чесноков. Кроме «Палаты недвижимости» Чолахян значится совладельцем ООО «Сити информ компани» – деятельность этой структуры также прекращена.

Екатеринбург, служба информации

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