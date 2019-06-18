Осужден житель Кушвы, заколовший возлюбленную 38 ударами ножа

В Кушве вынесли приговор по делу об убийстве – местный житель Сергей Константинов в День защитника Отечества зарезал свою сожительницу и попытался выдать ее смерть за самоубийство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» получил 10 лет колонии строгого режима, родственникам погибшей он выплатит миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Убийство было совершено 23 февраля этого года.

Константинов, будучи пьяным, поругался с сожительницей. Он взял нож и как минимум 5 раз ударил женщину в шею и спину. После этого он еще минимум 33 раза ударил ее ножом в грудь, живот, левую и правую руку. Женщина скончалась на месте.

Затем Константинов решил сымитировать самоубийство и вложил нож в руку своей жертвы.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 18.06.19

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