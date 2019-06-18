На развязке у «Калины» неизвестные вырубили и повалили деревья (ФОТО)

В Екатеринбурге на развязке у «Калины» со стороны микрорайона Синие Камни оказались уничтожены деревья. Некоторые из них повалены, но часть явно вырублена.

В редакцию РИА «Новый День» обратились местные жители, обеспокоенные вырубкой – по их мнению, растения могли повредить из-за ремонта развязки.

В пресс-службе администрации такую версию не подтвердили. По информации комитета благоустройства администрации города, с зелеными насаждениями так поступили еще в майские праздники.

Администрация Октябрьского района передала материалы в полицию. Однако в администрацию от правоохранителей за это время информация по проверке факта вырубки не поступала. Получить комментарий в УМВД по Екатеринбургу не удалось – телефон пресс-службы не отвечает второй день.

Екатеринбург, служба информации

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