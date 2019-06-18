На набережной Исети вырубают 80 деревьев (ФОТО)

В Екатеринбурге на набережной Исети вырубают деревья, передает корреспондент «Нового Дня». Речь идет об участке рядом с улицей Куйбышева, напротив недостроенной гостиницы «Дели».

Раньше на этом участке парковались автомобилисты, однако теперь территорию огородили и рубят деревья.

Как пояснили «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, вырубка идет в рамках проекта благоустройства набережной. По словам представителей мэрии, всего будет вырублено 80 деревьев. «В основном, это деревья больные или же с ненормативным углом наклона», – сообщили агентству в мэрии.

Там добавили, что взамен будут высажены новые деревья. Однако когда это произойдет, затруднились уточнить.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.19

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