На замену лифтов в Екатеринбурге возьмут кредиты. Расплачиваться будут бюджет и люди

В Екатеринбурге в этом году по программе капремонта многоквартирных домов заменят только три лифта. Два из них уже готовы. Об этом рассказал глава Фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов, выступая с отчетом перед профильной комиссией Екатеринбургской городской думы. По его словам, за два предыдущих года заменили 270 подъемников с отсрочкой платежа перед заводом-изготовителем, который занимался и монтажом конструкций. Поэтому на 2019-й планы такие скромные.

Однако, по словам г-на Суханова, уже в следующем году работа существенно активизируется. Всего в Екатеринбурге требуют замены порядка 850 лифтов, у которых в ближайшие два-три года закончится срок эксплуатации. Речь идет о тех из них, которые установлены в многоквартирных домах, собирающих деньги на капремонт в т.н. общий котел. В 2020 году заменят 206 из этих лифтов, по остальным – власти думают, где взять денег.

Как сообщил гендиректор ФКР, скорее всего, придется брать кредит в банке. «Решается вопрос с привлечением средств банковского кредитования. С Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области этот вопрос проговаривали. Область будет компенсировать проценты по размещению кредитов. Если все получится, то все оставшиеся 640 лифтов заменим в 2020-2021 годы. А дальше будет плановая работа, не такой большой поток», – сообщил депутатам Суханов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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