В Каменске-Уральском грабитель унес из банка муляж денег

В Каменске-Уральском сегодня мужчина с пистолетом ворвался в отделение и потребовал деньги. Попытка ограбления не удалась – сотрудница банка отдала муляж.

ЧП произошло сегодня в офисе «Сбербанка» на проспекте Победы, 19. В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России отметили, что это была попытка ограбления, которая не удалась. Раскрывать подробности в банке не стали, заметив, что не хотели бы давать потенциальным преступникам подсказки.

Однако о подробностях сообщило издание vremya.press, ссылаясь на собственные источники: «В помещение забежал мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Сотрудница банка отдала ему из кассы деньги, которые являлись муляжом».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что правоохранители работают над тем, чтоб это преступление не осталось безнаказанным.

Екатеринбург, служба информации

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