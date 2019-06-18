Робот исследует важнейшую теплотрассу – повреждения находят без дополнительных раскопок (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге робот исследовал одну из важнейших тепломагистралей М-40. Она поставляет горячую воду в несколько микрорайонов и в рамках подготовки к отопительному сезону проходит проверку. В результате исследований прибор выявил в трубопроводе несколько уязвимых мест, требующих ремонта в ближайшее время.

Теплотрассу проверяет робот

Ведущий инженер отдела внутритрубной диагностики ООО «Газпроект-ДКР» Дмитрий Мельник рассказал, что за несколько дней было исследовано 955 метров труб. «Сегодня закончили обследование, провели магнитный контроль тепломагистрали № 40 . На этом участке выявлены значительные коррозионные повреждения, которые требуют ремонта до начала отопительного периода. Мы обнаружили около четырех таких участков», – говорит Дмитрий Мельников.

Он также отметил, что процент выявляемости уязвимых мест в трубах близок к 100%, все последующие раскопки подтверждают данные, полученные при помощи робота-дефектоскопа. Как рассказали специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании, аппарат методом сплошного сканирования измеряет толщину стенок, а также выявляет коррозийные дефекты. Благодаря этому энергетики определяют запас прочности трубы и выбирают подходящий метод ремонта проблемного участка.

«Эта технология в дополнении к существующим позволяет проверить наиболее важные места, в которых имеются сложности с доступом. Мы проводим раскопки и вскрытие трубы в удобном для нас месте. И можем в радиусе 300 метров прогнать робота, посмотреть полную картину, получить отчет о продлении ресурса данного трубопровода», – дополнил главный инженер АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Юрий Григорьев.

Екатеринбург, служба информации

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