В Екатеринбурге на Центральный стадион стали пускать всех желающих (ФОТО)

В Екатеринбурге теперь любой желающий может попасть на территорию Центрального стадиона, где год назад проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Его открыли для посетителей еще неделю назад, однако информация вышла в широкие массы только вчера. Видимо, поэтому желающих прогуляться по территории спортивного объекта пока немного.

Внутрь самой чаши попасть нельзя, но по внешнему периметру «Екатеринбург Арены» гуляют женщины с колясками, катаются люди на самокатах и велосипедах, некоторые горожане совершают пробежки.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.06.19

Сестра пропавшего в Черном море уральского дайвера просит украинцев помочь в поисках. / Фонд капремонта назвал условие, при котором жильцам восстановят разгромленные после замены стояков ванны и кухни. / Робот исследует важнейшую теплотрассу – повреждения находят без дополнительных раскопок (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»