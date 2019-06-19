«Планета» презентует новую модель беспроводной ТВ-приставки

Ведущий уральский оператор связи «Планета» (ITM Холдинг) представляет новую модель Wi-Fi-приставки для просмотра цифрового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в «Планете», телеприставка – самый надежный и универсальный способ смотреть цифровое телевидение. Он подходит обладателям как новых, так и старых моделей телевизоров. Приставки бывают проводные – сигнал к ним передается по сетевому кабелю, который подводится к конкретному месту в квартире, где находится телевизор. А бывают – беспроводные, они получают сигнал по домашней сети Wi-Fi, поэтому с ними не нужно думать, как проложить лишний провод так, чтобы он не портил вид.

«С развитием технологий передачи данных все больше устройств начинает работать без проводов. Приставки ЦТВ Планеты не исключение – подключать такое устройство проще, пользоваться – комфортнее. Wi-Fi-приставка очень пригодится, если у вас больше одного телевизора. Ее легко можно отключить от одного и подключить к другому, ведь ей не нужен сетевой провод, – объясняет директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Олег Талалаев. – Мы стремимся, чтобы у наших клиентов не было ограничений при просмотре цифрового телевидения «Планеты», поэтому предлагаем новую модель Wi-Fi-приставки».

Wi-Fi Imaqliq Qbox Ultra отличается высокими характеристиками беспроводного соединения. У нее производительный Wi-Fi-модуль: радиус покрытия больше, чем у аналогичных моделей, а надежность передачи данных и устойчивость к помехам, которым подвержен Wi-Fi в многоквартирных домах, выше. За счет 2 мегабайт оперативной памяти эта приставка лучше справляется с приложениями, которые можно самостоятельно установить через встроенный магазин Aptoide. Blutooth-передатчик позволяет подключить к ней аксессуары, например, джойстик для игр.

«Если говорить об удобстве просмотра, то важно, чтобы у клиента были варианты. Поэтому цифровое телевидение «Планеты» можно смотреть несколькими способами. Например, обладатели телевизора Smart-TV на Android могут скачать в Google Play наше приложение, и приставка им не понадобится», – рассказывает директор венчурного проекта «Платформа Цифровое Телевидение» ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Игорь Стадухин.

Наконец, у клиента вообще может не быть телевизора. Для таких случаев у цифрового ТВ «Планеты» есть веб-портал, на котором все телеканалы и интерактивные сервисы доступны со смартфона, планшета, ноутбука или компьютера. Можно выбрать свой вариант и смотреть любимые программы так, как удобно. А «Планета» тем временем готовит запуск нового сервиса, который обеспечит зрителю новый уровень комфорта.

«Это будет голосовое управление. На пульте останется только несколько кнопок, и главной из них станет кнопка включения микрофона. Можно будет говорить со своим телевизором, – говорит директор венчурного проекта «Платформа Цифровое Телевидение» «ITM Холдинга» (бренды «Планета» и MiraLogic) Игорь Стадухин. – Также в наши планы входит создать системы поиска, рекомендаций и коллекционирования понравившихся передач и фильмов. Каждый член семьи сможет настроить телевидение под себя. Другими словами, мы будем продолжать развивать удобство использования наших сервисов, чтобы повысить качество жизни пользователей в тех городах, где присутствует наш бренд».​

Екатеринбург, служба информации

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