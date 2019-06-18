В центре Екатеринбурга горит старинная усадьба (ФОТО)

На улице Розы Люксембург горит усадьба XIX века – дом Баландина. Двухэтажное здание было заброшенным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 17:06. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В тушении пожара заняты шесть единиц техники и 25 человек. Пострадавших в ЧП нет.

Дом купца А.И. Баландина относится к образцу городской усадьбы Екатеринбурга, он был построен в 1830 годы. Раньше в здании располагался туберкулезный диспансер, затем на исторический особняк претендовала старообрядческая церковь, но в 2017 году Роспотребнадзор запретил общине проводить там богослужения.

Фото сообщества «Инцидент Екатеринбург»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.06.19

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