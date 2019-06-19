В Каменске-Уральском семью с четырьмя детьми от пожара спас алабай (ФОТО)

В Каменске-Уральском этой ночью загорелся частный жилой дом. Проживающая в нем семья смогла спастись – их разбудила собака.

Около 4 часов утра загорелся дом на улице Первой Набережной. Вероятно, возгорание началось с надворных построек, затем пламя перекинулось на дом. В это время там находились двое взрослых и четверо детей. Всех разбудила среднеазиатская овчарка, пес находился на улице, начал лаять и стучать в окно. Жильцы успели выбраться из дома и вызвать пожарных. Собака же убежала, где она находится, пока неизвестно.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на тушение отправили 8 машин и 24 пожарных. С огнем справиться удалось только за полчаса, к 7 утра завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Тушение осложнялось тем, что из-за удаленности источника воды подвозить воду приходилось от гидранта, находящегося в 1,5 км. Причина пожара устанавливается, погорельцев разместили в местном санатории.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 19.06.19

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