В Крыму на вечеринке поймали диджея, объявленного в розыск в Екатеринбурге (ФОТО)

В Крыму задержан уральский диджей, объявленный в розыск из-за уклонения от наказания. Правоохранители вычислили его местоположение по афише, которая анонсировала выступление екатеринбуржца на вечеринке в честь открытия бара.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, в мае прошлого года в Сургуте гражданин Т. был приговорен за управление автомобилем в пьяном виде к 280 часам обязательных работ с лишением водительских прав. Мужчина указал место проживания и работы в Екатеринбурге, поэтому должен был отбывать наказание в филиале уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Кировскому району. Но осужденный так и не появился по адресу своего проживания. В конце февраля мужчину объявили в розыск.

Сотрудники отдела розыска нашли страницу екатеринбуржца в социальной сети, где он был зарегистрирован как диджей. Там же была размещена афиша с анонсом открытия бара и танцпола в одном из поселков в Крыму, где должен был выступать разыскиваемый. Правоохранители направили ориентировку коллегам, и те задержали диджея ночью во время вечеринки. Сейчас мужчина заключен под стражу по месту задержания. Суд будет решать вопрос об изменении наказания на более строгое.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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