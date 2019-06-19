В Кировграде осудили банду вымогателей, которые убили должника в лесу

В Кировграде вынесли приговор по делу четырех мужчин, которые избивали должника в лесу. Пытки закончились убийством. Преступления были совершены из-за 14 тысяч рублей.

Подельников судили по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», ч.2 ст.126 УК РФ «Похищение человека», ч.3 ст.163 УК РФ «Вымогательство» и ч.1 ст.139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».

Как рассказали в СУ СК по Свердловской области, в мае этого года мужчины ворвались в квартиру знакомого, начали его избивать и требовать деньги – якобы одному из нападавших он задолжал 14 тысяч рублей. После мужчину увезли в лес, где продолжили бить. Потом один из подсудимых убил жертву. Тело спрятали в лесу.

Преступникам дали от 8,5 до 15 лет колонии строгого режима.

Кировград, служба информации

Кировград. Другие новости 19.06.19

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