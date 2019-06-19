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Среда, 19 июня 2019, 11:43 мск

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Новым мэром Режа избран Иван Карташов

Новым главой Режа стал депутат Иван Карташов. Как уточнили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, за эту кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

Ранее в Режевском городском округе была двуглавая система – главой администрации был Владимир Шлегель, а мэром – Алексей Копалов.

Иван Карташов. Фото с сайта ekaterinburg-er.ru

По официальной информации, Иван Карташов – главный инженер АО «Сафьяновская медь» (ГУМК), и.о. секретаря Режевского МОП. Родился 2 февраля 1970 года. В 1993 году окончил Уральский горный институт по специальности «Открытые горные работы».

Трудовую деятельность начал на Режевском никелевом заводе помощником машиниста экскаватора. К 2006 году прошел путь до главного инженера Сафьяновского месторождения.

Карташов является депутатом Режевской городской думы с 2008 года.

Реж, служба информации

Реж. Другие новости 19.06.19

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