В Роскомнадзоре рассказали журналистам, где и как можно использовать мат

Сегодня в свердловском управлении Роскомнадзора прошел семинар для руководителей СМИ, посвященный в том числе злоупотреблениям свободой слова. Один из пунктов программы касался использования обсценной лексики в журналистских материалах. По словам представителей ведомства, это одно из наиболее частых нарушений, на которых ловят редакции.

В числе прочих был рассмотрен вопрос о комментариях пользователей на сторонних ресурсах – если на своих сайтах СМИ обязаны модерировать сообщения читателей и удалять мат, то, например, на своем канале на YouTube или любой другой площадке, нет. «По комментариям пользователей – на РКН возложены полномочия по мониторингу и оценке комментариев читателей на официально зарегистрированных сайтах в сети Интернет как средства массовой информации. Если мы выявляем комментарий, который являет собой злоупотребление свободой слова, мы формируем обращение в редакцию о том, что такой-то комментарий там-то размещенный подлежит либо редактированию, либо удалению. И у редакции есть сутки с момента получения обращения, чтобы исполнить это требование. По общему правилу, редакция не несет ответственности за комментарии, оставляемые пользователями. YouTube, наверно, никогда не будет зарегистрирован как электронное СМИ на территории РФ. Контент ваш – там ваша зона ответственности. Но и «ВКонтакте», и в «Одноклассниках», пусть люди пишут то, что они считают нужным писать. Роскомнадзор с таким не обращается», – сказал начальник отдела контроля в сфере массовых коммуникаций Дмитрий Шершень.

Другое дело – встраиваемые видеоролики. Если в них содержится мат, то за встраивание видео в материал будет выписан штраф. В Роскомнадзоре также порекомендовали не ставить прямые гиперссылки на сторонние ресурсы с контентом, в котором содержится мат. То есть если журналисты пишут о конкретном интервью Дудя, где содержится ненормативная лексика, то лучше дать ссылку на YouTube-канал, а не на саму запись.

«Мы бы очень-очень не рекомендовали вам такие вещи делать – размещать ссылку на конкретный материал. Вы как средство массовой информации информируете людей, что такие-то вещи происходят, которые вызывают интерес у аудитории. И в конце даете ссылку на то, чтобы конкретно человек увидел – но ведь он самостоятельно может это найти? Позвольте на паузу поставить, мы согласуем с регулятором и централизованно озвучим позицию», – сказал Шершень.

Кроме того, в РКН рассказали, как правильно маскировать нецезурную брань в печати. К мату в ведомстве относят только определенные слова, начинающиеся на «П», «Х», «Б» и «Е». «Нецензурную брань маскируют разными способами. В печатных и сетевых средствах массовой информации это может быть замена одной или нескольких букв нецензурного слова. При рассмотрении случаев маскировки необходимо рассмотреть, насколько однозначно можно установить нецензурное слово в контексте фразы», – сказал представитель свердловского управления Роскомнадзора.

Дмитрий Шершень пояснил, что «маскировка нецензурной брани нужна для того, чтобы нельзя было установить, что это нецензурная брань». На вопрос о журналистов о том, что раньше штрафовали и за одну «незапиканную» букву, в Роскомнадзоре уточнили, что слайд, который привели сами представители ведомства в качестве примера как правильно и как неправильно, не является догмой (опубликовать ее на своем сайте мы не можем, поскольку, вероятно, это будет считаться нарушением, поэтому посмотреть ее вы можете в нашей группе в фейсбуке). «Вы должны учитывать контекст, построение фразы, если это, например, что-то стихотворное. Закрыть звездочками все – это идеально. Мы бы не рекомендовали вообще в любом виде нецензурную брань в средствах массовой информации размещать», – сказал Шершень.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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