Фитнес-клуб, дружелюбный к представителям ЛГБТ-сообщества, анонсированный в Екатеринбурге, пока не принимает клиентов

В Екатеринбурге один из фитнес-центров заявил о том, что намерен стать клубом, дружелюбным для представителей ЛГБТ-сообщества. Информация об этом появилась на портале It's my city. Пока заведение закрыто.

Фитнес-центр «Позитив» располагается в подвале жилого дома на Чапаева, 14. По данным издания, клуб работает с начала нулевых, но в июне 2019 года сменилось руководство, а вместе с ним и концепция. Инициатором нововведений стал новый владелец – филолог Владимир Кочнеев, который полтора года назад приехал в Екатеринбург из Астаны.

Став собственником центра, мужчина обратился в ресурсный центр ЛГБТ уральской столицы с предложением сделать его заведение дружелюбным для представителей сексуальных меньшинств. «Женским и мужским парам необходимы пространства, где они будут приняты. Ведь даже поцеловать друг друга в щеку при прощании в фитнес-центре – это риск нежелательного внимания: быть осмеянными или получить замечания в свой адрес. В дружественном пространстве этого не произойдет. Отдельно нужно помнить о потребностях трансгендерных людей», – рассказал представитель Ресурсного центра ЛГБТ Винсент Тулянкн порталу It's my city. По данным издания, в «Позитиве» появится символика ЛГБТ сообщества. При этом сам вход в центр будет доступен представителем любой сексуальной ориентации.

Съемочная группа «Нового Дня» попыталась побывать в фитнес-клубе после смены руководства, пообщаться с новым владельцем и сотрудниками. Однако двери заведения были закрыты, а на звонки никто не отвечал, хотя сайт информирует о режиме работы с 10 до 22 часов..

Сотрудники расположенного в соседнем подвальном помещении зоомагазина рассказали, что фитнес-центр недавно работал, и почему закрыт сейчас, они не знают.

Екатеринбург, служба информации

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