Уральцы подверглись спам-атаке от «массажистов»

Уральцы сегодня сообщают о спам-атаке по телефону. Весь день многократно с разных номеров жителям Екатеринбурга и других городов Свердловской области звонят вежливые молодые люди и настойчиво предлагают посетить бесплатный массаж, можно пригласить с собой друзей и родственников. Согласившимся оформляют приглашения и называют время и место встречи.

Номера телефонов, с которых ведется обзвон, легко идентифицируются в интернете – они уже маркированы как опасный спам на профильных сайтах.

Люди, которые все же решились посетить «бесплатный» массаж, рассказывают, что на мероприятии представители фирмы «Каркаде» (так же представляются и ведущие спам-обзвон операторы) предлагают втридорога и в кредит купить различную массажную технику.

Отметим, что данная практика сейчас очень распространена у компаний с неоднозначной репутацией. Как правило, они пользуются доверчивостью и невнимательностью людей, которые, не вчитываясь, покупают на таких мероприятиях в кредит бесполезную косметику, ненужные косметические процедуры, проходят медицинскую диагностику и лечат несуществующие заболевания.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.19

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