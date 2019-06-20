В Екатеринбурге отреставрируют консерваторию

В Екатеринбурге отреставрируют здание Уральской государственной консерватории имени Мусоргского – на это выделяется 160,6 млн рублей.

Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» ищет подрядчика на проведение работ в «Здание консистории» – это старейшее каменное здание города, построенное в 1737-1739 годах. С 1934 года в нем располагается консерватория.

На реконструкцию здания отводится полтора года, работы должны быть закончены до 30 октября 2020 года. Источник финансирования – федеральный бюджет. Так как это памятник культуры федерального значения, у подрядчика должна быть соответствующая лицензия. Согласно техзаданию, необходимо отреставрировать фундаменты, металлические и деревянные конструкции, воссоздать декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и лепнину, включаются также работы с естественным и искусственным камнем. В документации содержатся фотографии здания с указанием дефектов.

Закупка проходит как конкурс с ограниченным участием, заявки принимаются до 11 июля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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