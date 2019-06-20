В выходные в Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака»

В Екатеринбурге 22 июня пройдет профилактическая акция «Субботник против рака». Она направлена на диагностику и раннее выявление опухолей. Как сообщили в пресс-службе городского центра медпрофилактики, в мае во время аналогичной акции обследование прошли 529 человек – 22% мужчин и 78% женщин. Подозрения на предраковые и онкологические заболевания выявили у 55 пациентов.

Для прохождения осмотра потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования. В горздраве посоветовали записываться на «Субботник против рака» по телефону: +7-(343)-204-76-76.

Провериться можно будет с 9 часов утра до 3 часов дня в медучреждениях, участвующих в субботнике:

ЦГКБ № 1, ул. Ленина, 52

ЦГБ № 2, ул. Московская, 2

ЦГБ № 3, ул. Бебеля, 160

ЦГКБ № 6, пер. Саперов,3

ЦГБ № 7, ул. Сыромолотова,19

ЦГБ№ 20, пер. Короткий, 2

ЦГКБ № 23, ул. Старых Большевиков, 9

ЦГКБ № 24, пер. Рижский, 16, ул. Академика Щварца, 14Г

ГКБ № 14, пер. Суворовский, 5

Клиника Павлова, пер. Буторина, 3А

Новая больница, ул. Заводская, 29

Екатеринбург, Елена Сычева

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