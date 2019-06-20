В субботу в Екатеринбурге пройдет «Свеча памяти»

В ближайшую субботу, 22 июня, в День памяти и скорби, в Екатеринбурге пройдет традиционная акция «Свеча памяти».

Сбор участников начнется в 21:15 у Дома Севастьянова. Оттуда люди с зажженными свечами пройдут колонной к площади 1905 года, где с помощью лампадок выложат слово «помним».

Колонна стартует от дома Севастьянова в 21:35.

Екатеринбург, Елена Сычева

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