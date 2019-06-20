Архитекторы объявили сбор средств на проект реставрации Белой башни

Архгруппа Podelniki и фонд «Внимание» запустили сбор средств на проект реставрации самого известного памятника конструктивизма на Уралмаше – Белой башни. Требуется собрать 4,3 миллиона рублей, пока в копилке всего 5 тысяч рублей.

Как сообщили в фонде, работы выполнит архитектурное бюро «Рождественка», специалисты которого уже помогали на этапе консервации башни. Реставраторам предстоит провести скрупулезное исследование каждого метра сооружения, чтобы выяснить, как укрепить конструкции башни. После этого будет составлен план по восстановлению объекта с четкой сметой расходов.

«Выполнение проекта займет около года и позволит начать долгожданный процесс реставрации. После ее завершения башня продолжит работать как открытая гостям культурная и экскурсионная площадка, мероприятия в ней можно будет проводить круглый год, а не только в теплое время, как сейчас», – рассказали организаторы сбора денег.

Напомним, Белая башня является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому ее полноценная реставрация не может быть профинансирована из регионального бюджета. Общественники уже дважды подавали заявку на включение уральского памятника в целевую программу Министерства культуры РФ, но не добились внимания чиновников. Своими силами «Подельникам» удалось завершить в прошлом году консервацию башни, а в этом году на собранные фондом деньги в памятнике было восстановлено освещение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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