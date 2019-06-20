В Екатеринбурге будет жарко и дождливо

В Екатеринбурге в ближайшие дни будет теплая погода. В пятницу температура воздуха составит +22 градуса, в субботу +23 градуса, а в воскресенье и понедельник ожидается до +27 градусов. По ночам будет около +15…+18 градусов. В четверг днем и воскресенье ожидаются дожди. При этом сегодня в Екатеринбурге возможна гроза. В начале следующей недели будет также тепло, однако со среды погода начнет портиться – воздух будет прогреваться только до +16…+18 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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