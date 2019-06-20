Завтра – летнее Солнцестояние

Каждый год в ночь с 21 на 22 июня, когда Солнце входит в зодиакальное созвездие Рака, отмечается праздник летнего солнцестояния. Это самый долгий день и самая короткая ночь в году. В день солнцестояния природа проходит определенный рубеж: кончается весна и начинается лето. 22 июня – это самый длинный день в году, продолжающийся 16 часов 42 минуты. Соответственно ночь в солнцестояние будет длиться всего 7 часов 18 минут.

На Руси в день летнего солнцестояния собирали целебные травы, так как считалось, что в этот период лечебная сила растений возрастает в несколько раз. Традиционно в ночь с 21 на 22 июня в лесу собирают чертогон, зверобой, велесов корень, зяблицу, пижму и даже подорожник. В день солнцестояния крестьяне узнают о предстоящем урожае: если в ночь с 21 на 22 июня выпала обильная роса, значит, будет хороший урожай.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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