«Сима-ленд» обвиняют в незаконной продаже игры «Манчкин»

В Свердловском арбитражном суде рассматривается иск к ООО «Сима-Ленд» и ООО «Опт и розница» от компании «Эйч-Даблю Груп (Сайпрус) Лимитед». Причина спора – продажа неоригинальной версии знаменитой настольной игры «Манчкин», которое истцы назвали «переработкой игры и ее отдельных охраняемых элементов», в том числе – иллюстраций Джона Ковалика. Согласно материалам картотеки суда, представители истца считают, что екатеринбургские фирмы нарушили исключительные права «Эйч-Даблю Груп (Сайпрус) Лимитед», продавая «настолку». Общая сумма требований, включая судебные издержки – 967,2 тысячи рублей, в том числе 374 тысячи пытаются взыскать с «Сима-Ленда» и 524 тысячи – с компании «Опт и розница». Ответчики попросили оставить исковое без рассмотрения. Пока еще ни одного слушания по делу не было – их переносили несколько раз, очередное назначено на завтра, 21 июня.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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