Назначен новый руководитель пресс-службы гордумы Екатеринбурга

Новым руководителем пресс-службы гордумы Екатеринбурга стал Дмитрий Егоркин, до этого работавший в медиаблоке администрации города. К своим рабочим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.

Ранее Дмитрий Егоркин занимал должность главного специалиста пресс-службы мэрии и отвечал за направления благоустройства, дорожного ремонта и ЖКХ. Напомним, должность руководителя пресс-службы городской думы оставалось вакантным с 29 марта 2019 года, после того как пост покинула Алена Земляникова. Несколько месяцев ходили слухи, что ее заменит медиаменеджер Рустам Губин, но эта информация не подтвердилась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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