На Урале произошел крупный пожар в засекреченной воинской части (ФОТО)

В воинской части в Ревде, где дислоцируются войска радиационной, химической и биологической защиты, случился пожар. Накануне вечером, около 17:00, там загорелись складские помещения.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, произошло «задымлением кровли». Черный дым в течение нескольких часов наблюдали и местные жители, и автомобилисты, которые ехали по дороге Екатеринбург – Пермь. Фотографии с места ЧП опубликовал портал Ревда-новости.рф.

«В результате случившегося никто не пострадал, боеприпасов и взрывчатых веществ на складе нет. К ликвидации привлечены штатные пожарные расчеты воинской части. Участок задымления локализован, идет проливка помещения», – сообщили в военном ведомстве.

По информации «Интерфакса», на складе хранились дымовые шашки. Пожар был ликвидирован к 21:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.19

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