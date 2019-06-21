В Екатеринбурге и пригородах стартует второй этап опрессовок

В Екатеринбурге и Верхней Пышме в понедельник начнется второй этап опрессовок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, испытания продлятся до 27 июня.

С 23:00 часов 24 июня до 07:00 часов 25 июня пройдут гидравлические испытания подающих квартальных и распределительных тепловых сетей; с 00:00 до 06:00 часов 26 и 27 июня – гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей.

В Березовском также пройдут опрессовки – с 25 по 27 июня.

В период проведения испытаний энергетики вынуждены прекратить горячее водоснабжение. До начала испытаний температуру воды понизят до 40 градусов. В ЕКТ посоветовали автомобилистам не парковать машины в охранных зонах теплотрасс, владельцам складов и подвальных помещений стоит побеспокоиться о сохранности материальных ценностей.

При обнаружении на участках теплосетей течи горячей воды, парения и промоин грунта энергетики просят сообщить о случившемся по телефонам:

Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005)

Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18

Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21.

Екатеринбург, служба информации

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